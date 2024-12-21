Beşiktaş ve Alanyaspor’dan beraberlik! Taraftar “Boş Tribün” modunda

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç, Tüpraş Stadı’nda oynandı ve Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son karşılaşmalarına göre önemli değişiklikler yaptı.

TOPRAKTEPE’DEN İLK 11 DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusunu değiştirdi. Topraktepe, Adana Demirspor maçındaki ilk 11’ine göre Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş’i yedeğe çekti. Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi ve Gedson Fernandes, ilk 11’de sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçında 4 oyuncu kadroda yer almadı. Milot Rashica, kart cezalısı Tayyip Talha, ve sakatlıkları süren Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, maçta forma giyemedi. Bu eksikliklere rağmen Beşiktaş, mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu. Ayrıca, Arnavut oyuncusu Ernest Muçi de 6 maç sonra ilk 11’de yer aldı. Muçi, son dönemde sakatlıkları nedeniyle görev alamamıştı.

Serdar Topraktepe, eleştirilen Bakhtiyor Zaynutdinov’u sol bekte görevlendirdi. Kazak oyuncu, önceki hafta Adana Demirspor maçında da ikinci yarıda oyuna girmişti. Zaynutdinov, Alanyaspor karşısında takımının sol bekinde başarılı bir performans sergiledi.

TARAFTAR MAÇA İLGİSİZ KALDI

Beşiktaş’ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş’ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi. Bu durum, takımın moralini etkileyen bir diğer faktör oldu.

MASUAKU’YA BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ISLIK ŞOKU

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’ın son haftalardaki eleştirilen oyuncularından biri olan Arthur Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov’un yerine oyuna girdi. Ancak, Masuaku’nun sahaya adım atmasıyla birlikte tribünlerden ıslık sesleri yükselmeye başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Masuaku’nun topla her buluşmasında daha da belirginleşen şekilde tepki gösterdi.

Masuaku’nun sahada olduğu süre boyunca gelen ıslıklara karşılık, Tüpraş Stadyumu’nda görevlilerden taraftarları takımı desteklemeleri yönünde bir anons yapıldı.

İLK YARI

Maçın ilk yarısında heyecan dolu anlar yaşandı. 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Bu golün ardından Beşiktaş hızlı bir reaksiyon gösterdi.

7. dakikada siyah-beyazlılar eşitliği sağladı. Alanyaspor savunması, topu çıkarmak isterken Fatih Aksoy’un geri pası kısa düştü. Rafa Silva, bu hatayı değerlendirdi ve kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi: 1-1. 25. dakikada Semih Kılıçsoy’un ceza sahası sol çaprazından çektiği şut ise kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

İlk yarı, her iki takımın da karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 82. dakikada gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını Semih Kılıçsoy’a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamayınca, Gedson Fernandes kale çizgisi önünde tamamlamak istediği topu savunma engelledi. Maçın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.