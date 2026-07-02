Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kassoum Ouattara ile 4 yıllık imza
Beşiktaş, AS Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını bildirdi. Siyah-beyazlı yönetim, genç futbolcu ile 2029-30 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, AS Monaco ile yürüttüğü görüşmeleri nihayete erdirerek transfer sürecini resmi olarak noktaladı.
İki kulüp arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından, 21 yaşındaki Fransız futbolcu kendisini takıma bağlayan imzayı attı.
Taraflar arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda, sözleşmenin toplam süresi dört yıl olarak belirlendi.
Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaşılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"