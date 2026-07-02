Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kassoum Ouattara ile 4 yıllık imza

Beşiktaş, AS Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını bildirdi. Siyah-beyazlı yönetim, genç futbolcu ile 2029-30 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kassoum Ouattara ile 4 yıllık imza - Resim: 1

Siyah-beyazlı kulüp, AS Monaco ile yürüttüğü görüşmeleri nihayete erdirerek transfer sürecini resmi olarak noktaladı.

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Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kassoum Ouattara ile 4 yıllık imza - Resim: 2

İki kulüp arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından, 21 yaşındaki Fransız futbolcu kendisini takıma bağlayan imzayı attı.

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Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kassoum Ouattara ile 4 yıllık imza - Resim: 3

Taraflar arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda, sözleşmenin toplam süresi dört yıl olarak belirlendi.

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Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Kassoum Ouattara ile 4 yıllık imza - Resim: 4

Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaşılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

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