Beşiktaş yönetiminden açıklama: CEO iller yollar ayrıldı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Dernek ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül’ün görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yönetim kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.”