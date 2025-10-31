Beşiktaş yönetiminden açıklama: CEO iller yollar ayrıldı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Dernek ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yönetim kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.”