Beşiktaş yönetiminden açıklama: CEO iller yollar ayrıldı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Dernek ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beşiktaş yönetiminden açıklama: CEO iller yollar ayrıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Dernek ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül’ün görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yönetim kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.”

Rusya’dan AB’ye yanıt: Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildiRusya’dan AB’ye yanıt: Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildiDünya
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: 306 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplardaTarım ve Orman Bakanı duyurdu: 306 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplardaEkonomi
beşiktaş haberleri
Günün Manşetleri
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
"Suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 gözaltı
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Çok Okunanlar
Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de! Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de!
Bu faizi gören şaşkına döndü! Bu faizi gören şaşkına döndü!
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?