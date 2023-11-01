Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Gaziantep FK karşılaşmasında ikili mücadele sırasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirildi.Bugün ise sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre
Editör: Nihat Çarboğa

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekilen Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem belirlendiği aktarıldı. Deneyimli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı vurgulandı.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan Kötü Haber!

Rachid Ghezzal'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcu, milli maçlar için Trendyol Süper Lig'e verilecek aradan sonra sahalara dönebilecek. Ghezzal pazar günü deplasmanda Antalyaspor, 9 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Bodo Glimt ve Başakşehir'le 12 Kasım pazar günü oynanacak zorlu maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan Kötü Haber! İşte Sahalardan Uzak Kalacağı Süre - Resim : 1

Son 3 sezondur sakatlık kabusu yaşayan Rachid Ghezzal'ın milli aranın son günlerinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yetenekli futbolcu sakatlık süreci uzamazsa 26 Kasım Pazar günü Samsunspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapabilecek.

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# beşiktaş # Rachid Ghezzal
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