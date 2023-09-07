Beşiktaş'a Rus 10 numara!

Beşiktaş transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'A RUS 10 NUMARA!

Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda 10 numara mevkisi için futbolcu bakan Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından Atalanta forması giyen Rus futbolcu Aleksey Miranchuk teklif edildi.

Bergamo ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan yıldız orta sahayı Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş'e sunduğu ve hocadan gelecek yanıta göre bu oyuncuyu değerlendirebileceği öğrenildi.

KİRALIK GELEBİLİR

Siyah-beyazlılar'ın yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu ilk olarak kiralamayı düşündüğü de ifade ediliyor. Atalanta teknik direktörü Gasperi'nin tercih etmediği oyuncu geçen sezonu Torino'da geçirmişti.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Torino formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 6 asiste imza atmıştı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

2020'de Lokomotif Moskova'dan 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atalanta'ya katılan yıldız orta saha Mavi- Siyahlı formayla çıktığı 56 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Rusya ile de 41 maça çıkan futbolcu 6 kez ağları sarstı.