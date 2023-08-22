Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!

Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eleme maçları öncesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların maçlarını ertelemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!
Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!
Editör: Nihat Çarboğa
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TFF, KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜ!

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi düşünüyor. Federasyon, kulüplere danıştı onlardan gelecek yanıta göre son karar verilecek.

Konuyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "TFF sanırım maçları erteliyor. Twente maçından sonra bir şey oldu sanırım. İnşallah bu söylentiler doğru çıkar ve ertelerler lig maçlarını." dedi.

Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir! - Resim : 1

Erman Toroğlu ise, "Bazı yerlerde dedikodular çıkıyor, ne derece doğru bilmiyorum ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 3-4 yerden duydum. Avrupa'da oynayacak takımların maçlarının tehir edileceği konuşuluyor, Hollanda ve Belçika'daki gibi." yorumunda bulundu.

TFF'nin erteleme kararı alması durumunda, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihe ertelenecek.

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