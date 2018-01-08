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Beşiktaş'ın Antalya kampı

Siyah-beyazlılar, günün ikinci ve son antrenmanını yaptı

Beşiktaş'ın Antalya kampı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ikinci ve son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde pas, orta ve şut çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Alvaro Negredo ile Orkan Çınar, antrenmanın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Dusko Tosic ile Adriano Correia, salonda çalıştı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın sabah basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Hollanda ekibi ADO Den Haag ile karşılaşacak.

Etiketler; #antrenman #beşiktaş #futbol #süper lig #süperlig
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