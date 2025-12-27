Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Borç sadece 3 ayda 5 milyar lira arttı

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında denetim raporları üyelerle paylaşıldı. Siyah-beyazlıların açıklanan güncel borç tablosu, bir önceki döneme göre yaşanan devasa artışı gözler önüne serdi.

Beşiktaş Kulübü 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün mali yapısına ilişkin verileri paylaştı ve güncel borç durumunu açıkladı.

BORÇ 22 MİLYAR LİRA SINIRINI AŞTI

Özgür Şentürk'ün aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlıların borcunda ciddi bir artış meydana geldi. Denetim Kurulu, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğunu duyurdu.

Açıklanan son veriler, borç yükünün kısa sürede ne kadar büyüdüğünü de ortaya koydu. Bir önceki divan kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2025 tarihli veriler baz alınarak açıklanan borç miktarı 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL seviyesindeydi. Sadece üç aylık periyotta borç miktarındaki yaklaşık 5 milyar liralık artış dikkat çekti.

