Beşiktaş’ın borcu dudak uçuklattı │ Kulübün toplam mali yükü 17 milyar TL’yi aştı!

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, kongre üyelerine mali durumla ilgili bilgi verdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş yönetiminin, toplantı boyunca borcun yapısı, gelir-gider dengesi ve mali planlamaya dair detayları da üyelere sunması bekleniyor.