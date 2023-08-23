Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu - Resim : 1

Bugün öğleden sonra maçın oynanacağı Romanya'ya gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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