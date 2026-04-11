Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünde 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kulübün mali durumu ele alınarak güncel borç tablosu kamuoyuna duyuruldu.

Akatlar'daki toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün mali meselelerine dair üyelere yönelik bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Yapılan bu bilgilendirme kapsamında siyah-beyazlı ekibin güncel toplam borcu da netlik kazandı.

BORÇ 30 KASIM İTİBARIYLA 24 MİLYAR 362 MİLYON LİRA

Denetim Kurulu Üyesi Şentürk, toplantı esnasında yaptığı açıklamada kulübün güncel borç miktarını üyelerle paylaştı. Şentürk'ün aktardığı verilere göre, Beşiktaş Kulübünün borcu 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olarak kayıtlara geçti.