Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesinin ardından üyeler arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı
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Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı - Resim : 1

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti.

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı - Resim : 2

Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler İsmail Cevahir'e tepki gösterdi.

İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda kavga çıktı - Resim : 3

Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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