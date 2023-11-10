Beşiktaş'ın İki Yıldızı İçin Sakatlık Açıklaması!

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar şle milli oyuncu Cenk Tosun'un sakatlığını bildirdi. İşte o açıklama...

Beşiktaş'ın İki Yıldızı İçin Sakatlık Açıklaması!
Beşiktaş'ın İki Yıldızı İçin Sakatlık Açıklaması!

Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın İki Yıldızı İçin Sakatlık Açıklaması! - Resim : 1

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği aktarılan açıklamada, İki futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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