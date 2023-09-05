Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Bodo Glimt, Club Brugge ve Lugano ile eşleşen Beşiktaş kadrosunu duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

Dün transfer edilen Tayfur Bingöl ve Eric Bailly de kadroda kendine yer buldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Umut Meraş, Emrecan Bulut, Kartal Kayra Yılmaz ve Emrecan Uzunhan listeye eklenmedi.

Siyah-beyazlı ekipte kadroya şu isimler dahil edildi;

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.