Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ

HNK Hajduk Split

FK ZeljezniCar - Neftçi PFK

FK Sutjeska - FC Santa Coloma

Balzan FC - FC Neman Grodno