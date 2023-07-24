Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde olan Beşiktaş'ın eşleşeceği muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, 3.turu eşlemelerinin ardından belirlenecek takımlar ile eşleşecek. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları 10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ

HNK Hajduk Split
FK ZeljezniCar - Neftçi PFK
FK Sutjeska - FC Santa Coloma
Balzan FC - FC Neman Grodno

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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