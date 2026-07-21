Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu
Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Newcastle United forması giyen 26 yaşındaki Joe Willock'u hedefleri arasına ekledi. Siyah-beyazlılar oyuncunun mali ve fiziksel şartlarını araştırırken, kulübüne henüz resmi bir teklif iletilmedi.
ChronicleLive tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul temsilcisi kadrosunu yeni isimlerle takviye etme çalışmalarına hız verdi. Yönetim, transfer edilecek oyunculara üç yıllık sözleşme sunmayı planlıyor.
Gündeme alınan İngiliz orta saha oyuncusunun Newcastle United ile olan mevcut kontratının bitmesine bir yıl kaldı.
Sözleşme süresinin azalması nedeniyle İngiliz ekibinin, kadro oyuncularına gelecek muhtemel teklifleri masaya yatırması bekleniyor.
Oyuncunun birinci tercihi ise takımda kalarak forma rekabetinin içinde yer almak.
ARSENAL ALTYAPISINDAN REKOR BONSERVİSLE TRANSFER OLMUŞTU
Futbol eğitimini Arsenal altyapısında alan futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde 29,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Newcastle United kadrosuna katılmıştı.
İngiliz oyuncu, kulübüyle bugüne kadar çıktığı 182 resmi müsabakada rakip fileleri 19 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 11 asist yaptı.
Temel mevkisi merkez orta saha olan 1,86 metre boyundaki oyuncu, saha içinde on numara ve sağ orta saha pozisyonlarında da görev alabiliyor.
İngiltere U21 Milli Takımı'nın formasını dört defa giyen Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak hesaplanıyor.
Futbolcunun kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek piyasa değeri ise 2023 yılında gördüğü 38 milyon euro oldu.