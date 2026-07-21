Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu

Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Newcastle United forması giyen 26 yaşındaki Joe Willock'u hedefleri arasına ekledi. Siyah-beyazlılar oyuncunun mali ve fiziksel şartlarını araştırırken, kulübüne henüz resmi bir teklif iletilmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 1

ChronicleLive tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul temsilcisi kadrosunu yeni isimlerle takviye etme çalışmalarına hız verdi. Yönetim, transfer edilecek oyunculara üç yıllık sözleşme sunmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 2

Gündeme alınan İngiliz orta saha oyuncusunun Newcastle United ile olan mevcut kontratının bitmesine bir yıl kaldı.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 3

Sözleşme süresinin azalması nedeniyle İngiliz ekibinin, kadro oyuncularına gelecek muhtemel teklifleri masaya yatırması bekleniyor. 

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 4

Oyuncunun birinci tercihi ise takımda kalarak forma rekabetinin içinde yer almak.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 5

ARSENAL ALTYAPISINDAN REKOR BONSERVİSLE TRANSFER OLMUŞTU

Futbol eğitimini Arsenal altyapısında alan futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde 29,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Newcastle United kadrosuna katılmıştı.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 6

İngiliz oyuncu, kulübüyle bugüne kadar çıktığı 182 resmi müsabakada rakip fileleri 19 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 11 asist yaptı.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 7

Temel mevkisi merkez orta saha olan 1,86 metre boyundaki oyuncu, saha içinde on numara ve sağ orta saha pozisyonlarında da görev alabiliyor.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 8

İngiltere U21 Milli Takımı'nın formasını dört defa giyen Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak hesaplanıyor.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Joe Willock! İngiliz basını transferi duyurdu - Resim: 9

Futbolcunun kariyeri boyunca ulaştığı en yüksek piyasa değeri ise 2023 yılında gördüğü 38 milyon euro oldu.

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beşiktaş transfer