Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor!

Beşiktaş Kulübü, Bayer Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor! - Resim: 1

Beşiktaş Kulübü, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku ve kulübü ile her konuda prensip anlaşmasına varıldığını resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

1 6
Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor! - Resim: 2

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Poku, resmi sözleşme öncesindeki transfer görüşmelerinin tamamen sonlandırılması ve sağlık kontrollerinden geçmek amacıyla bu gece İstanbul'a doğru yola çıkıyor.

2 6
Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor! - Resim: 3

22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçağın saat 01.00'de İstanbul'a iniş yapması planlanıyor.

3 6
Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor! - Resim: 4

Yetenekli kanat oyuncusunun doğrudan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı aktarıldı.

4 6
Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor! - Resim: 5

Transferin merkezindeki isim olan Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen kadrosuna katılmıştı.

5 6
Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor! - Resim: 6

Alman ekibindeki ilk yılında yoğun bir fikstürde görev alan Poku, geride kalan sezonda toplam 45 resmi müsabakada sahaya çıkma şansı buldu ve bu maçlarda takımına 5 gollük bir katkı kaydetti.

6 6
beşiktaş transfer