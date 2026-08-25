Beşiktaş’ın yeni kanadı İstanbul’a geliyor!
Beşiktaş Kulübü, Bayer Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku ve kulübü ile her konuda prensip anlaşmasına varıldığını resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Poku, resmi sözleşme öncesindeki transfer görüşmelerinin tamamen sonlandırılması ve sağlık kontrollerinden geçmek amacıyla bu gece İstanbul'a doğru yola çıkıyor.
22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçağın saat 01.00'de İstanbul'a iniş yapması planlanıyor.
Yetenekli kanat oyuncusunun doğrudan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı aktarıldı.
Transferin merkezindeki isim olan Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen kadrosuna katılmıştı.
Alman ekibindeki ilk yılında yoğun bir fikstürde görev alan Poku, geride kalan sezonda toplam 45 resmi müsabakada sahaya çıkma şansı buldu ve bu maçlarda takımına 5 gollük bir katkı kaydetti.