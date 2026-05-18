Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Beşiktaş’ta beklenen veda gerçekleşti ve Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrıldı. Süper Lig hedeflerinden uzak kalan siyah-beyazlılarda yönetim, vakit kaybetmeden yeni yapılanma için düğmeye bastı.

Toygu Ökçün
Siyah-beyazlı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte beklenen ayrılık kararı resmileşti. Süper Lig’i hedeflerinin uzağında noktalayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasıyla boşalan koltuk için yönetim hızlı bir planlama sürecine girdi. Alınan sonuçlar neticesinde kaçınılmaz hale gelen bu ayrılığın ardından, camianın gözü yönetimin belirleyeceği yeni yol haritasına çevrildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

YENİ HOCA İÇİN ROTA AVRUPA: İŞTE ADAY LİSTESİ

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör arayışında önceliği yabancı isimlere vermiş durumda. Modern futbol anlayışı ve Avrupa tecrübesi kriterlerini ön planda tutan siyah-beyazlıların listesinde öne çıkan isimler netleşmeye başladı.

Dino Toppmöller: Alman teknik adam, listenin en güçlü adayı olarak değerlendiriliyor.

Oliver Glasner: Avusturyalı çalıştırıcı, yönetimin temas kurduğu bir diğer önemli isim.

Razvan Lucescu: Rumen teknik direktörün adı da kulislerde ciddi şekilde geçiyor.

ŞENOL GÜNEŞ KAPISI KAPANDI

Başkan Serdal Adalı: "Çok severim ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Yazıyorlar, ediyorlar. Şenol hocaya ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik. Aylardır telefonda bile konuşmadık."

