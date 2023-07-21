Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Ganalı yıldızla resmi sözleşme imzalanacak
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına önemli bir ismi katmak üzere. Siyah-beyazlıların transfer görüşmesinde bulunduğu Daniel Amartey, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de hedefteki futbolcularla görüşmeler sürdürülüyor.
Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Daniel Amartey'i İstanbul'a getirdi.
İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Ganalı yıldız, daha sonra araçla konaklayacağı otele geçti.
Amartey'in yapılacak sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Daniel Amartey, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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