Beşiktaş'ın yeni transferi Nübel için çarpıcı sözler: "Manuel Neuer, Alexander Nübel'i hiç benimsemedi"

Kulüp içerisindeki dinamikleri aktaran Kessler, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

"Nübel istikrarlı oynamak istiyordu ama kulüp Urbig'i, Neuer sonrası 1 numara olarak görmeye başladı. Şunu da bilmek önemli; Manuel Neuer, hiçbir zaman Nübel'i benimsemedi. Anlaşmazlıklar yaşadılar. Ve eğer Neuer ile iyi geçinemiyorsan, Bayern'de bir sorunun var demektir."