Beşiktaş'ın yeni transferi Nübel için çarpıcı sözler: "Manuel Neuer, Alexander Nübel'i hiç benimsemedi"
Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten bonservisiyle kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla ilk maçına bu gece UEFA Avrupa Ligi'nde çıkıyor.
Siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacak olan 29 yaşındaki Alexander Nübel, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu gece oynanacak Midtjylland karşılaşmasında ilk kez sahada yer almaya hazırlanıyor.
Bayern Münih'ten bonservisi alınarak kalıcı olarak transfer edilen Nübel, geçmiş sezonlarda Stuttgart formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.
Altı yıl boyunca Bayern Münih'in sözleşmeli oyuncusu olmasına rağmen forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli eldiven, geride kalan beş sezonu Monaco ve Stuttgart takımlarında kiralık olarak geçirdi. Aslında Manuel Neuer'in emekliliğe yaklaştığı şu dönemde Alman kalecinin Bayern kalesinde fırsat bulması bekleniyordu ancak süreç farklı işledi ve oyuncu kalıcı olarak takımdan gönderildi.
Nübel'in Bayern Münih'ten kopuş sürecine dair detayları, Bavyera merkezli günlük Tageszeitung gazetesinin muhabiri Philipp Kessler Skorer'e anlattı. Ayrılığı iki temel sebebe dayandıran Kessler, kalecinin düzenli oynama beklentisine ve takımın kaptanıyla arasındaki soğukluğa dikkat çekti.
Kulüp içerisindeki dinamikleri aktaran Kessler, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:
"Nübel istikrarlı oynamak istiyordu ama kulüp Urbig'i, Neuer sonrası 1 numara olarak görmeye başladı. Şunu da bilmek önemli; Manuel Neuer, hiçbir zaman Nübel'i benimsemedi. Anlaşmazlıklar yaşadılar. Ve eğer Neuer ile iyi geçinemiyorsan, Bayern'de bir sorunun var demektir."
Yeni transferin Beşiktaş'a gelişi, 2018 yılında Liverpool'dan kiralanan ve Kara Kartal'da iki sezon boyunca görev yapan bir diğer Alman kaleci Loris Karius'u akıllara getirdi.
Karius'un İstanbul'da geçirdiği dönemdeki performansı zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.
İki vatandaşı kıyaslaması istenen Philipp Kessler, siyah-beyazlıların yeni file bekçisinin kalitesine vurgu yaparak, "Bana göre Nübel ondan daha iyi bir kaleci" yorumunu yaptı.