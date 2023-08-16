Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirdi

Cezayirli futbolcu hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ve kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek için Fransa'ya gitti.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvadilesi, Fransa'da trafik kazası geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin hayati tehlikesi bulunmazken, Cezayirli oyuncu tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitti.

Kulüp, yaşanan kaza nedeniyle Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesine acil şifalar dilerken, futbolcusuna da "geçmiş olsun" dileklerini iletti.​​​​​​​