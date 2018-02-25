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Beşiktaşlı futbolcu Talisca ikinci kez baba oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, ikinci kez baba oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Talisca ikinci kez baba oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ikinci kez baba oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın eşi Anna Paulo, Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Talisca-Anna çifti yeni doğan bebeklerine Samuel Davi adını verdi. Talisca-Anna çiftini tebrik eder, Samuel Davi'ye sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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