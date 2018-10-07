Beşiktaş U21 takımı ile Konyaspor U21 takımı arasında oynanan lig maçının ardından olaylar çıktı! Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün ve futbolcular darp edildi.

Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçının ardından olaylar çıktı.Konyaspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcuların darp edildi.



"RAKİP TAKIMIN HOCASI BENİM OYUNCUMA VURDU"



Beşiktaş U21 Takımı'nın Teknik Direktörü Yasin Sülün olayların ardından yaptığı açıklamada, "Üzüldüğüm tek şey; rakip takım hocasının benim oyuncuma vurması. Bir oyuncumun burnunda yara var, bir başka oyuncumun kulağının arkasında kızarıklık var. İki büyük camiayı karşı karşıya getirmemek için şikayetçi olmadık" şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



U-21 Futbol Takımımıza Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz



Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.



Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur.



Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz.



Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya'da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır.



Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır.



Saygılarımızla,



Fotomaç

