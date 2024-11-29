Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında takıma tepki! Futbolcular ile taraftarlar karşı karşıya geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, etkisiz bir performans ortaya koydukları maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Türkiye'ye gelen siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Maçın ardından havalimanında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti. Polisler de havalimanında yoğun güvenlik önlemi aldı.

FUTBOLCULARLA TARAFTARLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.

Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti.