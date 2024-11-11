Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu

Son dakika haberine göre Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma, seyirciye kapalı olarak oynanacak.