Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu

Son dakika haberine göre Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma, seyirciye kapalı olarak oynanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Son dakika haberine göre Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma, seyirciye kapalı olarak oynanacak.

Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğunVatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası: Vatandaşların ilgisi yoğunSiyaset
maccabi tel aviv beşiktaş
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden "DEM Parti Kapatılsın" imza kampanyası
Tarafsızlık tartışması yumruklaşmaya döndü
DEM Partili Belediyelerde işten çıkarmalar devam ediyor
Putin ile Trump telefonda görüştü mü?
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
İşsizlik rakamları açıklandı
Trump LGBT dayatmasına karşı kolları sıvadı
İsrail saldırıları devam ediyor
Doğu Perinçek’ten Atatürk ve Cumhuriyet dersi
Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı
Çok Okunanlar
Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Barbaros Şansal gözaltına alındı!
Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu Beşiktaş–Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu