Beşiktaş'ta 15 Milyon Euroluk Kabus!

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan oyunculardan birçoğu beklenen performansı gösteremedi. Bu oyuncuların siyah-beyazlı kulübe olan bonservis maliyetleri dikkat çekti.

Beşiktaş'ta 15 Milyon Euroluk Kabus!
Beşiktaş'ta 15 Milyon Euroluk Kabus!

Saha içinde ve dışında sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 10 futbolcudan hiçbiri henüz tam anlamıyla yüzleri güldüren bir performansa imza atamadı.

15 Milyon Euro Harcandı

15 milyon euro bonservis harcaması yapılan oyuncuların takıma katkısı iki elin parmakları kadar etmedi.

Savunmada da Sıkıntı Var

Hücuma transfer edilen Rebic ve Rashica'nın performansı tatmin edici olmazken, orta saha ve savunma tarafında da işler iyi gitmedi. Takım 11 maçta 14 gol yerken, Avrupa'da da grupta oynanan ilk 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş'ta 15 Milyon Euroluk Kabus! - Resim : 1

Rebıc 235 Dakika Süre Alabildi

Kosovalı oyuncu, ligde 9 maçta 2 gol, 1 asist katkısı verebilirken Konferans Ligi'nde 5 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi. Rebic 10 maçta 235 dakika sahada yer alabilirken, ilk gol katkısını Antalya maçında asist yaparak verdi.

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