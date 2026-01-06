Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Mert Günok dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, bir süredir kadro dışı olan tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı formayla 100'den fazla maça çıkan ve kupalar kaldıran milli kaleci için veda mesajı yayımlandı.

Beşiktaş'ta 2021-2022 sezonundan bu yana kaleyi koruyan 36 yaşındaki Mert Günok ile yollar ayrıldı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan tecrübeli kalecinin siyah-beyazlı takımdaki kariyeri resmen noktalandı.

RESMİ VEDA MESAJI YAYIMLANDI

Ayrılık kararı, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

130 MAÇ VE 3 KUPA

Milli eldiven, Beşiktaş kariyeri boyunca Süper Lig, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 130 maçta görev aldı. Mert Günok, siyah-beyazlı forma altında 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, 2023-2024 sezonunda da Türkiye Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.

