Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın dönemi resmen bitti

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Yağmur Biçen Kaplan
Siyah-beyazlı camiada uzun süredir geleceği tartışılan teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrılıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, yönetimle yapılan son zirveden ayrılık kararı çıktı. Beşiktaş'ın kısa süre içinde deneyimli teknik adamla yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını resmi kanallardan duyurması bekleniyor.

KUPA MAÇI SONRASI SİNYALİ VERMİŞTİ

Sergen Yalçın, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor mücadelesinin ardından basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullanmış ve ayrılık sinyallerini vermişti. Maç sonundaki sitemkar açıklamaların ardından tarafların bir araya geldiği toplantıda ortak bir paydada buluşulamaması üzerine, ayrılık süreci hız kazandı ve ipler tamamen koptu.

