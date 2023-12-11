Beşiktaş'ta Flaş Karar! 5 Futbolcu Kadro Dışı Bırakıldı

Beşiktaş bu sezon hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni sezon Şenol Güneş ile büyük umutlarla başlayan siyah-beyazlılarda önce Şenol Güneş görevinden istifa etmiş daha sonrasında da Ahmet Nur Çebi yönetimi seçim kararı almıştı.

Şenol Güneş'ten sonra göreve getirilen Burak Yılmaz'la da kötü gidişatı düzeltemeyen siyah-beyazlılar takımı son olarak eski futbolcularından tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'a emanet etmişti.

3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ise Hasan Arat kulübün yeni başkanı olmuştu.

Beşiktaş'ta 5 Futbolcu Kadro Dışı Bırakıldı!

Yeni yönetimin ligdeki ilk karşılaşması ise geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisi oldu. Beşiktaş, kendi sahasındaki mücadelede ezeli rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından radikal kararlar alınması beklenen Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş yaptığı açıklamada, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.