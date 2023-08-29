Beşiktaş'ta Güneş Rachid Ghezzal için yeniden doğuyor

Cezayirli yıldız kariyerinde çok şanssız ve sıkıntılı bir dönemi geride bıraktı. Üst üste gelen uzun süreli sakatlıklar, ameliyat süreci ve oğlunun Fransa'da geçirdiği trafik kazası, Ghezzal'ı bir hayli yordu. Yetenekli oyuncu, futboldan uzak kaldığı bu süreçte psikolojik olarak çok yıprandı.

Beşiktaş'ta Güneş Rachid Ghezzal için yeniden doğuyor
Beşiktaş'ta Güneş Rachid Ghezzal için yeniden doğuyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Beşiktaş'ın en önemli hücum kozlarından Rachid Ghezzal her şeye adeta sıfırdan başlamaya hazırlanıyor.

Oğlunun büyük ölçüde sağlığına kavuşmasıyla rahat bir nefes alan Rachid Ghezzal, Fransa'dan İstanbul'a dönerek takıma katıldı. Tecrübeli futbolcunun geleceğe yeniden umutla bakmaya başladığı ve moralinin de iyi olduğu aktarıldı.

SİVASSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAK

Cezayirli yıldız, UEFA listesine yazılmadığı için Dinamo Kiev'le perşembe günü İstanbul'da oynanacak Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında forma giyemeyecek. Sakatlık sorunu bulanmayan Ghezzal'ın Sivasspor'la pazar günü yapılacak karşılaşmanın kadrosunda ise yer alabileceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarının sıkıntı günlerinde Rachid Ghezzal'a tam destek verdikleri ifade edildi. Yöneticilerin Ghezzal'la sürekli iletişim halinde oldukları, Şenol Güneş ve oyuncuların da takım içinde çok sevilen deneyimli futbolcuya her zaman sahip çıktıkları kaydedildi.

Beşiktaş'ta Güneş Rachid Ghezzal için yeniden doğuyor - Resim : 1

KABUS GİBİ SÜREÇ

Rachid Ghezzal'ın yüzü neredeyse bir yıldır gülmüyor. Alanyaspor'la 14 Ağustos 2022'de oynanan lig maçında ayak tabanından sakatlanan Cezayirli futbolcu daha sonra bir türlü toparlanamadı. ABD'de kasım ayında ameliyat olan Ghezzal'ın 2-3 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyordu ama yıldız futbolcu üst üste farklı sakatlıklar yaşadı. 2021-22'de 11 maçta forma giyebilen Ghezzal bu sezon henüz sahaya çıkamadı. Oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da geçirdikleri trafik kazası ise deneyimli oyuncu için şok bir darbe daha oldu.

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