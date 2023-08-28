Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya bir talip daha çıktı! İşte o teklif

Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya yeni bir talip çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA JACKSON MULEKA'YA BİR TALİP DAHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandanda ayrılması beklenen oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.Son olarak takımdan ayrılması ile gündeme gelen Jackson Muleka'ya bir talip daha çıktı.

Yunanistan ekibi PAOK, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

Ancak Şenol Güneş'in şu an için kadroda tutmak istediği Kongolu oyuncuyu 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın, bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.