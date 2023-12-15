Beşiktaş'ta Kadro Dışı Kalanlara Zorunlu Af!

Siyah-beyazlı yönetim, futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla 5 ismi, "Performans düşüklüğü ve uyumsuzlukları" gerekçesiyle takımdan uzaklaştırmıştı.

Oyuncular, bu kararı kabul etmezken menajerleri aracılığıyla kulübün bildirimine karşı ihtarname ile yanıt verdi.

Gözler Rıza Çalımbay'da

Samet Aybaba ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, hem oyuncular hem de menajerleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan sonuç, beş futbolcunun da A Takım'a dönerek idmanlara katılması oldu.

Kadro dışı kalan isimler cumartesi günü antrenmanına katılacak ancak maç kadrosunda olup olmayacaklarına teknik direktör Rıza Çalımbay karar verecek.

Hukuki olarak FIFA nezdinde sorun yaşanmaması için yönetimin bu adımı attığı öğrenildi.