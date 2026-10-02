Beşiktaş'ta kritik hafta sonu: Olağanüstü genel kurul ve seçim heyecanı başlıyor!

Beşiktaş Kulübü, ekim ayının ilk hafta sonunu oldukça yoğun genel kurul gündemleriyle geçirmeye hazırlanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Beşiktaş'ta kritik hafta sonu: Olağanüstü genel kurul ve seçim heyecanı başlıyor!
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Başkan Serdal Adalı'nın yönetim değişikliği amacıyla aldığı erken seçim kararı doğrultusunda, siyah-beyazlı camia bu hafta sonu üst üste iki önemli genel kurul toplantısı için bir araya gelecek.

CUMARTESİ GÜNÜ MALİ VE İDARİ GENEL KURUL

Hafta sonunun ilk kritik toplantısı yarın gerçekleştirilecek:

Yer ve Saat: Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yapılacak olan toplantı saat 10.00'da başlayacak.
Gündem: Siyah-beyazlı kulübün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönemi idari ve mali yönden ibraya sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

PAZAR GÜNÜ SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Başkan Serdal Adalı'nın yönetim değişikliği amacıyla erken seçim kararı almasının ardından kongre üyeleri 4 Ekim Pazar günü sandık başına gidecek:

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

Mevcut Başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimde, kongre üyeleri Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesini oylayacak.

Öte yandan sportif anlamda da hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı'nın Joe Willock transferini ocak ayında bitirmek için şimdiden harekete geçtiği konuşuluyor.

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