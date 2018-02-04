Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 6 Şubat Salı günü Gençlerbirliği'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.



Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi.



Beşiktaş, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.