Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferi çıkmaza girdi: 'Masadan kalktık!'
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, yeni sezon öncesi düzenlediği basın toplantısında transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Futbol Direktörü Önder Özen kameralar karşısına geçerek kamuoyunun uzun süredir merakla beklediği gelişmelere açıklık getirdi.
Toplantının ana gündem maddesini, son haftalarda spor kamuoyunu meşgul eden Mohamed Salah görüşmeleri ve kulübün yeni dönemdeki kadro mühendisliği oluşturdu. Özen, süreci baştan sona detaylandırarak taraftarın beklentilerine resmi ağızdan yanıt verdi.
TRANSFERDE KRİZ ÇIKARAN İSTEKLER
Yönetimin Mısırlı oyuncu için yürüttüğü çalışmaların başlarda oldukça olumlu ilerlediği ancak ilerleyen süreçte mali konularda pürüzler çıktığı belirtildi. Sürecin başlangıcını ve pazarlıkların seyrini aktaran Özen, "Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı" diyerek ilk adımların nasıl atıldığını anlattı.
Görüşmelerin belirli bir tarihten sonra çıkmaza girdiğine dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı: "Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim."
BAŞKAN MASADAN KALKTI
Yıldız oyuncunun menajeri tarafından sunulan şartların Beşiktaş'ın finansal prensipleriyle uyuşmadığı ortaya çıktı.
Kulübün değerlerinden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Özen, başkanın aldığı kararı şu sözlerle aktardı: "Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı."
Özen ayrıca toplantıdaki genel değerlendirmesinde bu durumu net bir şekilde özetleyerek, "Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı" dedi.
Basın toplantısında sadece Salah konusu değil, göreve geldikleri ilk günden bu yana yürütülen teknik planlama da masaya yatırıldı. Sezon öncesi atılan adımların spontane gelişmediğini vurgulayan Özen, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımın başına geçişiyle hızlanan takvimi anlattı
Kulübün rotasını çizerken zaman kaybetmediklerini belirten Özen, "Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık" şeklinde konuştu.
4 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK OLAN 3 AŞAMALI PLAN
Siyah-beyazlı ekibin transfer stratejisi belirli bir takvime ve hedeflere bağlandı. Eksik bölgelerin tespitinin ardından kademeli bir yol haritası izlediklerini belirten Özen, "Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz." ifadelerini kaydetti.