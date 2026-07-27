Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferi çıkmaza girdi: 'Masadan kalktık!'

Görüşmelerin belirli bir tarihten sonra çıkmaza girdiğine dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı: "Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim."