Beşiktaş'ta protesto şoku: Taraftar sahaya sırtını döndü

Trabzonspor maçında Beşiktaş taraftarı teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları protesto etti. Siyah-beyazlı tribünler maçın başlangıcında sahaya sırtını dönerken, “Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?” tezahüratı yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta taraftarlar teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi.

Türkiye Kupası’nda yaşanan hayal kırıklığının ardından siyah-beyazlı tribünler, Tüpraş Park’taki karşılaşmanın başlangıcında sessiz protesto gerçekleştirdi.

SAHAYA SIRTLARINI DÖNDÜLER

Beşiktaş taraftarı maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahürat yapmadı ve sahaya sırtını döndü.

Tribünlerden ayrıca, “Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?” tezahüratı yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, protestonun ardından ilk 5 dakikanın sonunda yeniden tezahürata başladı.

ÇARŞI’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş taraftar grubu çArşı da maç öncesi protestoya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş’ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir.”

