Beşiktaş'ta Radikal Kararlar Yolda! 4 Kişi Devre Arası Takımdan Gönderilebilir

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş’ta yönetim kurulu ve teknik heyet kötü gidişatı durdurmak için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Radikal Kararlar Yolda!

Eric Bailly, Daniel Amartey, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Yeni transferler Bailly, Amartey ve Onana büyük hayal kırıklığı yarattı. Geçirdiği ağır sakatlıklardan sonra bir türlü toparlanamayan Ghezzal da sabırları taşırdı.

Manchester United’dan bedelsiz transfer edilen Bailly’nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe derbisinde iki penaltı yaptıran Fildişi Sahilli stoperin karşılıklı anlaşmayla gönderilmesine sıcak bakılıyor. 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı stoper Amartey talibi çıkması halinde gönderilecek.

Lens’den 4 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Onana ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. 2027’ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor.

Kara Kartal’da büyük olasılıkla Ghezzal dönemi de sona erecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki futbolcunun karşılıklı anlaşmayla devre arasında gönderilmesi düşünülüyor.