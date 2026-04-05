Beşiktaş’ta sakatlık: Kafa travması şüphesi... İkinci yarıya çıkamadı
Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide Amir Murillo, kafa travması şüphesi nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Panamalı oyuncunun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekipte mücadeleye ilk 11’de başlayan Amir Murillo’dan kötü haber geldi.
Karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlık sonrası risk alınmayan Murillo, kafa travması şüphesi nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Beşiktaş teknik heyeti oyuncuyu oyundan alarak yerine Gökhan Sazdağı’nı sahaya sürdü.
beIN Sports’un aktardığı bilgiye göre; Panamalı futbolcunun kafasında çatlak olabileceği değerlendirilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Murillo’nun sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.