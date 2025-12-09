Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jota Silva ve Cengiz Ünder için sağlık raporu açıklandı

Siyah-beyazlılar, dün akşam Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı iki önemli sakatlıkla sarsıldı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissetmesi üzerine oyundan ayrılmak zorunda kalan Cengiz Ünder ile 45. dakikada rakip oyuncunun müdahalesi sonucu dizine aldığı darbeyle oyuna devam edemeyen Jota Silva, maçın ardından MR görüntülemesine tabi tutuldu.

JOTA SILVA’DA KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkların sonuçlarını içeren tıbbi raporları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Jota Silva’nın sağlık durumu hakkında şu bilgilere yer verildi: "Jota Silva’nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık saptanmıştır."

CENGİZ ÜNDER’DE GERİLME VE KANAMA

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in sakatlığıyla ilgili olarak ise "Cengiz Ünder’in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır" denildi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, her iki oyuncunun da tedavilerine derhal başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Jota Silva ile Cengiz Ünder’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Oyuncuların sahalara dönüş süreleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.