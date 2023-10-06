Beşiktaş'ta Şenol Güneş İstifa Etti! 2. Şenol Güneş Dönemi Sona Erdi
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi sona erdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyetinin ardından tecrübeli teknik direktör görevi bıraktı.
Beşiktaş'ta çalkantılı günler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam UEFA Konferans Ligi'nde yaşanan Lugano mağlubiyetinin ardından uzun süren görüşmelerin ardından ilk karar bugün geldi.
Geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen ve siyah-beyazlı kulüpteki 2. dönemini geçiren tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, istifa etti.
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