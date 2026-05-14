Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı konuşulurken yerine düşünülen isim belli oldu

Şenol Güneş, daha önce görev yaptığı Beşiktaş'ta unutulmaz bir döneme imza atmıştı. Deneyimli hoca, siyah-beyazlı ekibi 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste iki kez Süper Lig şampiyonu yaparak camianın hafızasına kazınmıştı. Şimdi yönetim, takımı yeniden ayağa kaldırmak için Güneş tecrübesine güveniyor.