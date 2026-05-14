Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı konuşulurken yerine düşünülen isim belli oldu
Beşiktaş’ta üst üste gelen saha içi krizlerin ardından Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğu sallanıyor... İşte siyah-beyazlı yönetimin B planı ve tüm detaylar...
Hem ligde hem de kupada umduğunu bulamayan siyah-beyazlılarda tüm gözler Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında yapılacak kritik zirveye çevrildi
Ancak yönetim, "ayrılık" ihtimaline karşı hazırlıksız değil. İşte Beşiktaş kulislerini hareketlendiren o "B planı" ve masadaki tek şartın detayları.
Ligde ve kupada hüsran yaşayan Beşiktaş'ta taraftarların istifaya çağırdığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaderi, ligde hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı sonrası netleşecek.
Başkan Serdal Adalı, ligin son maçının ardından Sergen Yalçın ile bir araya gelecek. 53 yaşındaki çalıştırıcının takımdaki geleceği bu yüz yüze görüşme sonrası karara bağlanacak.
DEVAM ETMEK İÇİN TEK ŞART...
Yönetim cephesinde Yalçın ile yola devam etmenin tek bir yolu olduğu konuşuluyor. Başkan Adalı'nın, ekibini güçlendirmek istediği Sergen Yalçın'a "2 veya 3 yardımcı antrenör" teklifi sunacağı öğrenildi.
Yalçın’ın bu şartı kabul etmesi halinde yeni sezonda da takımın başında kalacağı belirtiliyor.
KARA KARTAL İÇİN B PLANI DA MASADA
Eğer Sergen Yalçın yönetimin yardımcı antrenör teklifini geri çevirirse, B planı derhal devreye sokulacak. Siyah-beyazlıların bu durumda takımı yine yerli bir hocaya emanet etmeyi planladığı ve listenin başında Şenol Güneş’in olduğu iddia edildi.
Trabzonspor'daki görevinden 30 Haziran 2025'te ayrılan 73 yaşındaki deneyimli teknik adamın, bir yıllık aranın ardından yeniden Dolmabahçe’ye dönmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor.
Şenol Güneş, daha önce görev yaptığı Beşiktaş'ta unutulmaz bir döneme imza atmıştı. Deneyimli hoca, siyah-beyazlı ekibi 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste iki kez Süper Lig şampiyonu yaparak camianın hafızasına kazınmıştı. Şimdi yönetim, takımı yeniden ayağa kaldırmak için Güneş tecrübesine güveniyor.