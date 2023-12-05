Beşiktaş'ta Sıra Transferde! Anderson Talisca ve Carlos Soler

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ta rekor katılımın (11 bin 785) olduğu tarihi kongreden Serdal Adalı'ya 2714 oy fark atarak başkan olarak çıkan Hasan Arat, görevine hızlı başlıyor.

Seçim öncesi verdiği röportajda, "Kazandığımız takdirde ilk icraatımız futbol takımı olacak. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile çalıştığımız listelerimiz var. Transfer açıldığı anda onları bitireceğiz" diyen Arat, kolları sıvayıp 11 Ocak 2024'te start alacak transfer dönemi öncesinde istenen takviyeleri hemen bitirecek.

Ocakta En Az 3 Takviye

Bugün mazbatasını aldıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yapacak olan çiçeği burnunda başkan, hocanın hazırladığı raporu değerlendirecek. Takıma en az 3 takviye ihtiyacı olduğu ve mevkilerin de stoper, kanat forvet ile orta saha olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Arat ve yönetimi, Chelsea, Paris Saint Germain ve Al-Nassr ile görüşmelere başlayacak.

İlk Adaylar Belli Oldu

Siyah-beyazlı ekibin listesinde, kanat için Chelsea'den Noni Madueke, orta saha için PSG'den Carlos Soler ile Danilo'nun ve hücuma yönelik Al Nassr'dan Anderson Talisca ile yine PSG'den Hugo Ekitike'nin, stoper içinse Chelsea'den Malang Sarr ve PSG'den Kimpembe'nin yer aldığı belirtildi. Sezon sonunda da takımda kapsamlı bir değişim yaşanacak.