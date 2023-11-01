Beşiktaş'ta Sözleşmeler Yeni Yönetime Kaldı!

İki futbolcu, Gaziantep karşısında takımı galibiyete taşırken performanslarıyla takdir topladı. İki maçlık sakatlığını atlatıp takımdaki yerini alan Salih ilk golü kaydetti, Aboubakar'ın yokluğunda santrfora dönen Cenk de 2. golü attı. Söz konusu oyuncuların sezon sonu bitecek sözleşmelerinin uzatılması konusu ise biraz ötelenmiş durumda.

İstedikleri Ücretler Belli Oldu

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin iki kez görüşüp anlaşma sağlayamadığı futbolcularla yeni yönetim masaya oturacak.

Cenk'in 55 milyon TL, Salih'in ise 45 milyon TL yıllık ücretin yanında 2 yıllık sözleşme beklentisi bulunuyor. Yaklaşık 2 ay önce yapılan son görüşmede iki futbolcunun isteğiyle yönetimin teklifi arasında fark olduğundan dolayı anlaşma sağlanamamıştı.

Gözler Emre Kocadağ'da

Beşıktaş'ta 17 Aralık olarak açıklanan seçim tarihi, 3 Aralık'a çekilmişti. Siyah-beyazlı camia genel kurul için gün sayarken, kimlerin aday olacağı da merak ediliyor. Mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın, birkaç gün içerisinde adaylığını resmen duyurması bekleniyor.

Gaziantep FK maçı sonrası bir açıklama yapan Kocadağ, "Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kara bulutların dağılması için kendime düşen neyse onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız" demişti.