Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 6 numara ve sol bek için imza an meselesi!

Trendyol Süper Lig’in ara transfer dönemi hızla sona yaklaşırken, Beşiktaş henüz kadrosuna takviye yapmadı. Ancak, Kara Kartal’ın transfer planları netleşmiş durumda. Beşiktaş yönetimi, 6 numara, sol kanat ve sol bek takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer dönemi 11 Şubat’ta kapanmadan önce bu isimlerin Beşiktaş’a katılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, kadrosundan dört futbolcuyu göndererek harcama limitinde önemli bir boşluk yarattı. Al Musrati, Monaco’ya, Jean Onana, Genoa’ya ve Can Keleş, Kasımpaşa’ya kiralandı. Bunun yanı sıra, PSG’den kiralanan Cher Ndour’un sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi. Bu ayrılıklar, Beşiktaş’a transfer için alan açtı ve yönetim, limitlerini kullanmak için harekete geçti.

İLK HEDEF: 6 NUMARA

Beşiktaş, ara transfer dönemi için ilk hedef olarak orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Al Musrati, Ndour ve Onana’nın ayrılmasıyla birlikte ön libero pozisyonunda önemli bir eksiklik oluştu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor’la oynanan kupa maçında, Salih Uçan, Oxlade Chamberlain ve Joao Mario’nun performansından memnun kalmadığını belirtmiş ve orta sahaya transfer yapılması gerektiğini açıklamıştı. Bu nedenle, siyah-beyazlılar ilk olarak 6 numara transferini tamamlamayı amaçlıyor.

SOL BEK İÇİN GENÇ İSİM

Beşiktaş, orta saha transferini takiben sol kanat ve sol bek takviyeleri için de yoğun görüşmeler yapıyor. Sol bek transferi için Rıdvan Yılmaz’la anlaşamayan Beşiktaş, teknik direktör Solskjaer’in istediği genç bir oyuncuyla görüşmelerini son aşamaya getirmiş durumda. Bu oyuncunun imzası, Beşiktaş’a sol bek hattında güç katacak gibi görünüyor.

BIRMANCEVIC İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, sol kanat transferini de hızlandırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sparta Prag’da forma giyen Birmancevic gibi genç ve gelecek vadeden oyuncularla temas halindeler. Beşiktaş yönetimi, bu oyuncu için anlaşma sağlamak adına son düzlüğe gelmiş durumda.