Beşiktaş'ta uçuş planları başladı! Yeni golcü geliyor!

MASADA 15 MİLYON EURO VAR

Transferin mali boyutuyla ilgili detaylar Belçika basınında geniş yer buldu. HLN’de yer alan habere göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Genk kulübüne yaklaşık 12 milyon euro civarında bir teklif sundu ancak bu teklif kabul görmedi. Siyah-beyazlıların, ret cevabının ardından teklifi güncellediği ve bonuslar dahil olmak üzere toplam rakamı 15 milyon euro seviyelerine çıkardığı belirtildi.