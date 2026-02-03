Beşiktaş'ta uçuş planları başladı! Yeni golcü geliyor!
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Güney Koreli yıldız için teklifini rekor seviyeye çıkardı ve İstanbul hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, ara transfer döneminin son günlerinde forvet hattını güçlendirmek adına rotasını Belçika'ya çevirdi.
Siyah-beyazlı yönetim, Genk forması giyen Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh transferinde temasları ileri bir aşamaya taşıdı.
Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi transferde önemli mesafe kat etti ve oyuncunun İstanbul'a gelişi için uçuş planlamalarına başladı.
MASADA 15 MİLYON EURO VAR
Transferin mali boyutuyla ilgili detaylar Belçika basınında geniş yer buldu. HLN’de yer alan habere göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Genk kulübüne yaklaşık 12 milyon euro civarında bir teklif sundu ancak bu teklif kabul görmedi. Siyah-beyazlıların, ret cevabının ardından teklifi güncellediği ve bonuslar dahil olmak üzere toplam rakamı 15 milyon euro seviyelerine çıkardığı belirtildi.
Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanamasa da görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Transfer döneminin cuma günü sona erecek olması nedeniyle sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Genk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Hyeon-gyu Oh, futbol kariyerine ülkesi Güney Kore’de başladı. 2023 yılında Celtic’e transfer olan, daha sonra ise Genk’in yolunu tutan genç oyuncu, asıl mevkisi santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde olan Güney Koreli golcü, milli takım formasıyla 24 maça çıktı. Kulüp kariyerinde toplam 213 maçta sahne alan Oh, bu karşılaşmalarda 57 gol atıp 15 asist yaptı. Oyuncu, bu sezon ise forma giydiği 32 maçta takımı adına 13 gollük skor katkısı sağladı.