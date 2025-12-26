Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak: Yeni transfer geliyor, iki isimle yollar ayrılıyor!

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Konuya ilişkin Beşiktaş Kulübü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını şu ifadelerle duyurdu: "Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir."