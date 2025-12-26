Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak: Yeni transfer geliyor, iki isimle yollar ayrılıyor!

Siyah-beyazlı camiada iki isimle yolların ayrılmasına karar verilirken, kaleyi devralacak isim İngiltere Premier Lig'den bulundu.

Siyah-beyazlı yönetim, takımın tecrübeli isimleri Necip Uysal ve Mert Günok ile yollarını ayırma kararı verdi.

Alınan karar doğrultusunda her iki futbolcunun da gelecek sezon planlamasında düşünülmediği ve bu durumun kendilerine iletildiği öğrenildi.

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Konuya ilişkin Beşiktaş Kulübü'nden resmi bir açıklama yapıldı. Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını şu ifadelerle duyurdu: "Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir."

KALEYE CHELSEA'DEN TAKVİYE

Ayrılık kararlarının hemen ardından transfer çalışmalarında da somut adımlar atıldı.

Mert Günok ile yolların ayrılması üzerine kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Danimarkalı file bekçisi Filip Jorgensen'in transferinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

