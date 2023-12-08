Beşiktaş'tan Ada'ya Çıkarma! Hedef Scott McKenna

Devre arası dönemde önceliği stoper takviyesine verecek olan Beşiktaş'ta PSG ile görüşmelerini tamamlayan başkan Hasan Arat'ın bir sonraki hedefi Premier Lig olacak.

Beşiktaş'tan Ada'ya Çıkarma! Hedef Scott McKenna
Beşiktaş'tan Ada'ya Çıkarma! Hedef Scott McKenna

Gelen bilgilere göre başkan Arat, Feyyaz Uçar'la birlikte Ada'ya gidip İskoç savunmacı Scott McKenna için Nottingham Forest'la masaya oturacak. Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 5 maça çıkan 27 yaşındaki stoperin ayrılma niyetinde olması siyah beyazlıların elini güçlendirecek. Beşiktaş'ın diğer avantajı da McKenna'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması. Arat ve Uçar bunu fırsat bilerek uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Scott McKenna daha önce de Beşiktaş'la anılmıştı.

Sol Beke de Bakacaklar

Beşiktaş'ın ayrıca İngiltere'de sadece stoper değil sol bek takviyesi için de görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Başkanın bazı Championship ekipleriyle de masaya oturacağı ifade edildi ancak bu bölge için listeye alınan isimler konusunda henüz fazla bilgi yok.

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