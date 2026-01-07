Beşiktaş'tan ayrılan ünlü hoca Manchester United'a dönüyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta görev yapan ancak istenilen sonuçların alınamaması üzerine takımdan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig devi Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in Pazartesi günü United'daki görevine son verilmesinin ardından, İngiliz ekibi rotayı eski hocasına çevirdi.

CUMA GÜNÜNE KADAR İMZA ATABİLİR

Norveç gazetesi VG'nin haberine göre; 2018-2021 yılları arasında Manchester United'ı yöneten Solskjaer, eski kulübüyle ikinci bir dönem için görüşmelerini sürdürüyor. Amorim'in gönderilmesinden günler sonra başlayan temasların ardından, Norveçli teknik adamın Cuma gününe kadar göreve getirilebileceği belirtiliyor.

Solskjaer, Beşiktaş kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıktı. Norveçli teknik direktör; Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 müsabakada takımın başında yer aldı. Bu süreçte siyah-beyazlı ekip 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, özellikle 2025-26 sezonu başlangıcında savunma zaafiyetleriyle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, 6'sı Avrupa kupaları ve 1'i Süper Lig olmak üzere sezonun ilk 7 maçının tamamında kalesini gole kapatamadı. Bu periyotta Beşiktaş 12 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.