Beşiktaş'tan Kayserispor'a: Kayserispor'un yeni hocası belli oldu

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da teknik direktörlük görevinde değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekip, takımın başındaki Radomir Djalovic ile karşılıklı olarak anlaştı ve yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Djalovic'in ayrılığının hemen ardından teknik direktörlük koltuğuna Norveçli çalıştırıcı Erling Moe oturdu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Moe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması dilendi. Resmi sözleşme detaylarına göre yeni teknik direktörün kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALDI

53 yaşındaki Erling Moe, Kayserispor'dan önce son olarak Beşiktaş'ta çalıştı. Norveçli antrenör, siyah-beyazlı kulüpte Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.

Moe, kariyerinin en istikrarlı ve uzun dönemini ülkesinin önde gelen takımlarından Molde FK'de geçirdi. 2019-2024 yılları arasında Molde'de teknik direktörlük yapan Norveçli çalıştırıcı, takımın başında 268 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1.98 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli isim daha önce Kristiansund ve Træff ekiplerinde görev alırken, Molde'nin altyapısında da çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

HEDEF DÜŞME HATTINDAN KURTULMAK

Süper Lig'in 23. haftası itibarıyla sondan ikinci sırada yer alan Kayserispor, kötü gidişata yeni teknik direktörüyle son vermeyi planlıyor. Kayseri temsilcisi, Erling Moe yönetiminde düşme hattından çıkmayı hedefliyor.