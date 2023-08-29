Beşiktaş'tan Mason Greenwood hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hücuma etkili oyuncu transferleri yapmak istiyor.Pepe'de istediği sonucu alamayan siyah-beyazlılar gözünü Manchester United'da uzun süredir kadro dışı kalan kanat oyuncusu Mason Greenwood'a dikti.İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Mason Greenwood hamlesi!
Beşiktaş'tan Mason Greenwood hamlesi!
Editör: Nihat Çarboğa
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında perşembe günü Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayıran Mason Greenwood ile ilgileniyor.


BEŞİKTAŞ, MASON GREENWOOD'UN PEŞİNDE


Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, Manchester United’ın gönderdiği Mason Greenwood'u listeye ekledi. 

Beşiktaş'tan Mason Greenwood hamlesi! - Resim : 1

KARTAL PERFORMANS DURUMUNU ARAŞTIRIYOR


Bir yandan 21 yaşındaki oyuncunun performans durumunu araştıran Kartal, bir yandan da menajerler aracılığıyla transfer sorgusunu başlattı.

ADI ŞİDDET VE TECAVÜZ SUÇLARINA KARIŞMIŞTI


Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Greenwood Ada'da istenmeyen adam durumunda. Bilindiği üzer Daily Mail'de de Beşiktaş'ın 1.81 boyundaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı.


MANCHESTER UNİTED KARİYERİ


İngiliz ekibi ile 129 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 35 gol ve 12 asist kaydetti.

21 yaşındaki oyuncu İngiltere Milli Takımı'nın U15 (2), U17 (6), U18 (5), U21 (4) ve A takım (1) formalarını da giydi.

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